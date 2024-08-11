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Filcenberg
Япония объявила предупреждение о "мощном землетрясении" после сильного подземного толчка
Премьер-министр Кисида отменил запланированную поездку в Центральную Азию.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную поездку в Центральную Азию после предупреждения сейсмологов о повышенном риске "суперземлетрясения" на тихоокеанском побережье. Это предупреждение появилось после того, как в четверг на юго-западном острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого пострадали восемь человек и было объявлено предупреждение о цунами.

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В пятницу Кисида должен был отправиться в Казахстан, Узбекистан и в Монголию. Однако он заявил: "Как премьер-министр, на которого возложена самая высокая ответственность за управление кризисом, я решил, что должен остаться в Японии по крайней мере на неделю".

Японское метеорологическое агентство (JMA) выпустило свой первый совет в соответствии с новой системой, разработанной после землетрясения магнитудой 9,0 в 2011 году, которое вызвало смертоносное цунами и ядерную катастрофу. JMA отметило: "Вероятность нового сильного землетрясения выше, чем обычно, но это не означает, что сильное землетрясение обязательно произойдет".

Поездка Кисиды была отменена, чтобы правительство могло подготовиться к любым возможным чрезвычайным ситуациям, как сообщает NHK. Предупреждение JMA относится к Нанкайскому желобу, 800-километровой (497 миль) впадине на дне Тихого океана, где встречаются две тектонические плиты, исторически вызывавшие сильные цунами.

В пятницу землетрясение магнитудой 5,3 также затронуло Токио и восточную часть Японии. Кисида подтвердил, что сообщений о серьезных разрушениях не поступало, а эпицентр, по данным JMA, находился в префектуре Канагава на глубине 10 км (6,2 мили). 

#япония #землетрясение #центральная азия
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