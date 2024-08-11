Следующая неделя для Ближнего Востока станет значимым.

Ряд официальных лиц из администрации Байдена планируют отправиться на Ближний Восток для участия в переговорах о возможной сделке с пленными, обсуждении прекращения огня и попытках деэскалации ситуации в регионе с целью предотвращения более масштабного конфликта, сообщает в субботу Axios.

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Бретт Макгурк, главный советник президента Байдена по Ближнему Востоку, в ближайшие дни планирует посетить Каир для переговоров с египетскими и израильскими официальными лицами. Как сообщают американские чиновники, на переговорах будет обсуждаться окончательное согласование мер безопасности на границе между сектором Газа и Египтом. Это необходимо для предотвращения контрабанды оружия в Газу и возобновления работы контрольно-пропускного пункта Рафах.

Помимо визита Макгурка, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министру обороны Израиля Йоаву Галланту о возможности своей поездки на Ближний Восток во второй неделе августа. Этот потенциальный визит станет частью более широких усилий по достижению соглашения и предотвращению дальнейшей эскалации напряжённости. Это подтвердили официальные лица США и Израиля.

Официальные лица подчеркнули, что если ситуация в регионе ухудшится и конфликт обострится, эти дипломатические поездки могут быть отложены или отменены.

Возобновление работы контрольно-пропускного пункта Рафах рассматривается как важный шаг для улучшения гуманитарной ситуации в Газе. Предотвращение контрабанды оружия в этот регион считается необходимым для поддержания безопасности.