Самолет попал в плоский штопор и свалился

Сотрудники гражданской защиты Бразилии извлекли по меньшей мере 21 тело из обломков самолета, разбившегося в пятницу в штате Сан-Паулу, в результате чего погибли все 62 человека, находившиеся на борту.

Самолет ATR-72 рейса 2283 авиакомпании VoePass вылетел из Каскавела в штате Парана незадолго до полудня, направляясь в международный аэропорт Сан-Паулу-Гуарульос. Примерно в 13:22 по местному времени самолет потерял сигнал и впоследствии разбился в Винхедо, расположенном в 50 милях к северо-западу от города Сан-Паулу.

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Рейс пилотировал капитан Данило Сантос Романо, работавший в Voepass с 2022 года. В состав экипажа также входили второй пилот Умберто де Кампос Аленкар э Силва, 61 год, и стюардесса Дебора Сопер Авила, 29 лет, сообщает Globo TV News, изучившая полетный лист.

Бразильские власти проводят расследование причин крушения и успешно извлекли "черный ящик" самолета. По предварительным данным Flightradar24, самолет стремительно снижался с крейсерской высоты 17 000 футов, скорость снижения составляла от 8 000 до 24 000 футов в минуту. Во время снижения пилоты не подавали никаких аварийных сигналов.

На видеозаписях, сделанных людьми, находившимися на земле в Винхедо, видно, как самолет снижается в горизонтальном вращении (в плоском штопоре), сопровождаемом звуком его двигателя. После того как самолет скрылся из виду вблизи закрытого поселка, с места крушения поднялся большой шлейф черного дыма. На одной из видеозаписей запечатлен горящий дом и двор, заваленный обломками, в том числе фрагментами фюзеляжа, искореженным металлом и частями кабины пилота.

Этот инцидент стал первой авиационной катастрофой со смертельным исходом в бразильской коммерческой авиации с 2011 года и самой смертоносной со времен крушения рейса 30541 авиакомпании TAM Airlines в 2007 году.