Атаки начались в 8 утра, в них участвовали до 300 солдат из 22-й механизированной бригады Украины при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Москва сообщила, что во вторник около 300 украинских солдат начали трансграничную атаку на ранее спокойном участке фронта, причем бои велись на расстоянии до 10 км на территории России.

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Министерство обороны Москвы сообщило, что атака началась в 8 утра и в ней участвовали до 300 солдат из 22-й механизированной бригады Украины при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Бои шли в течение всего дня между приграничными селами Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области и дошли до окраины Суджи, в 10 км от линии фронта.

Россия заявила, что отразила вторжение, но в сети распространились неподтвержденные сообщения военных блогеров и изображения в социальных сетях, свидетельствующие о том, что украинская атака была значительной.

Это противоречит первоначальному заявлению министерства обороны Москвы, которое утверждало, что атака была отбита. "Понеся потери, украинская диверсионная группа отступила на свою территорию, а некоторые бойцы попытались занять позиции вблизи государственной границы, где были блокированы подразделениями российской армии", - заявили в министерстве.

Представители Украины и министерства обороны не сразу прокомментировали ситуацию, но один из представителей подтвердил факт атаки.