Сообщение было передано через Шойгу на встрече в Тегеране

Путин призвал верховного лидера Ирана Аятоллу Али Хаменеи сдержанно отреагировать на гибель лидера ХАМАС, посоветовав не нападать на израильских граждан, сообщили два высокопоставленных иранских источника, на которые ссылается Reuters.

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По словам источников, послание было передано в понедельник Сергеем Шойгу, во время встреч с представителями иранского руководства.

Считается, что Иран, скорее всего, предпримет ответные меры против Израиля в ближайшие дни или недели после недавней гибели военного главы "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте и Хании в Тегеране, Ответственность за это Иран приписывает Израилю.

Тегеран также попросил о поставке истребителей Су-35 российского производства, сообщили Reuters два иранских источника, осведомленных о встрече в Тегеране.

Во вторник государственное информационное агентство РИА Новости сообщило, что Шойгу обсуждал гибель Хании во время своего визита в Тегеран.

Россия установила более тесные связи с Ираном с начала СВО на Украине и заявила, что готовится подписать широкомасштабное соглашение о сотрудничестве с Тегераном.