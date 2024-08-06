В рамках этой инициативы предполагается проведение сотен реформ, направленных на решение проблем, вызванных быстрым ростом Китая

Высокопоставленный дипломат Китая в США предоставил изданию Newsweek подробности плана Пекина по решению многочисленных проблем, с которыми сталкивается вторая по величине экономика и население мира в условиях нарастающих глобальных потрясений и конкуренции с Вашингтоном.

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В письменном интервью Newsweek посол Китая в США Се Фэн изложил инициативу, состоящую из сотен реформ, направленных на устранение "болей роста", вызванных десятилетиями быстрого роста, что может вывести Китай в число крупнейших экономик мира в течение следующего десятилетия.

В настоящее время Китай сталкивается с такими проблемами, как сокращение потребления, нестабильность рынка недвижимости и рост задолженности местных органов власти. Се признал, что "низко висящие плоды уже собраны, хорошее мясо съедено, и все, что осталось, - это твердые кости, которые нужно пережевывать".

Несмотря на эти проблемы, Се выразил оптимизм, заявив, что новая дорожная карта позволит Китаю "не только достичь целей экономического и социального развития в этом году, но и создать импульс для устойчивого развития в долгосрочной перспективе" с конкретным целевым годом - 2029.

Этот сдвиг был официально закреплен на недавнем третьем пленарном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) 20-го созыва. Се подчеркнул, что это собрание высшего уровня под руководством председателя Си Цзиньпина ознаменовало исторический момент для нации, сравнимый лишь с двумя другими случаями за последние полвека.