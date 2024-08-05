Шойгу должен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Шойгу прибыл в понедельник в Тегеран для проведения ряда встреч с иранскими официальными лицами, как сообщают российские и иранские информационные агентства. Этот визит проходит на фоне опасений по поводу расширения конфликта в регионе после недавней гибели лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

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Согласно государственным информационным агентствам TACC и РИА Новости, Шойгу, который ранее занимал пост министра обороны России, должен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генерального штаба иранских вооруженных сил Мохаммадом Багери.

Цель визита, приглашенного Ахмадианом, - "укрепление взаимодействия, изучение региональных и международных проблем и укрепление двусторонних отношений в области политической безопасности", как сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

В пятницу Россия решительно осудила убийство в среду в Тегеране главы политбюро ХАМАС в Дохе Хании, предупредив о крайне опасных последствиях подобных действий.

Иран пообещал применить "жесткое наказание" к Израилю, который не подтвердил и не опроверг причастность к гибели Хании. В воскресенье министр иностранных дел Иордании Айман Сафади совершил редкий визит в Тегеран, чтобы обсудить "региональные события".