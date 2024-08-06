Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил.

В воскресенье Зеленский продемонстрировал недавно приобретенные Украиной истребители F-16, заявив, что эти самолеты усилят военные возможности страны.

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"Эти истребители теперь в нашем небе, и сегодня вы их видите", - сказал Зеленский, стоя перед двумя истребителями. "Это хорошо, что они здесь и что мы можем их использовать".

Зеленский также упомянул, что Украина обращается за помощью к соседним странам, чтобы укрепить свою воздушную оборону.

"Это решение, вероятно, будет сложным для наших партнеров, поскольку они всегда обеспокоены ненужной эскалацией", - отметил Зеленский. "Мы будем работать над этим... Я считаю, что у нас есть приемлемый вариант с советом Украина-НАТО... чтобы страны НАТО могли обсудить с Украиной возможность создания небольшой коалиции соседних стран, которая будет заниматься перехватом ракет".

Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил. Он подчеркнул, что на данный момент «количество поступивших самолетов и обученных пилотов все еще недостаточно, однако партнеры осведомлены о необходимых цифрах».

Согласно информации издания The Economist, первая партия включает всего 10 истребителей F-16, и к концу года украинская армия получит 20 таких самолетов. В общей сложности на Украину планируется поставка 79 F-16.