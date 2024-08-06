Нигер укрепил связи с Россией, пригласив российских военных инструкторов и советников.

В совместном заявлении, опубликованном в понедельник, Пентагон и министерство обороны Нигера подтвердили вывод войск с авиабазы 201 в Агадесе, который был завершен на месяц раньше запланированного срока. В заявлении отмечается, что американские войска покинули базу в хорошем состоянии и с усиленными оборонительными возможностями.

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Процесс вывода начался в мае, после переговоров между Ниамеем и Вашингтоном. Ранее была выведена база в окрестностях Ниамея.

Сейчас Нигер находится под руководством генерала Абдурахамана Тчиани, который возглавил переворот, свергнувший бывшего прозападного президента Мохамеда Базума. Тчиани занял более враждебную позицию по отношению к западным странам, а также заставил французские войска покинуть Нигер к концу 2023 года.

После этих событий Нигер укрепил свои связи с Россией, пригласив в начале этого года российских военных инструкторов и советников.

Генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что США будут стремиться к сотрудничеству с другими региональными или близлежащими странами, чтобы уменьшить угрозу, исходящую от террористов и повстанческих группировок.