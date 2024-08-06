Ким подчеркнул необходимость более тщательной подготовки к возможной конфронтации с США

Северная Корея объявила о развертывании 250 новых тактических пусковых установок баллистических ракет вблизи границы с Южной Кореей. На фотографиях, опубликованных государственной газетой Rodong Sinmun, изображены ракетные пусковые установки автомобильного базирования, а перед Ким Чен Ыном выстроились в ряд многочисленные большие зеленые военные грузовики.

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Во время церемонии, состоявшейся в воскресенье вечером, зрители радостно приветствовали проезжающие мимо машины и запускали фейерверки. Ким Чен Ын лично руководил передачей оборудования военным командирам и начальникам штабов, утверждая, что ракетные установки были разработаны с использованием северокорейских технологий, сообщают государственные СМИ.

Ким заявил, что это развертывание знаменует собой начальную фазу запланированного создания ракетных сил для пограничных военных подразделений КНДР. Он подчеркнул, что, хотя диалог или конфронтация являются вариантами, Северная Корея должна быть более тщательно подготовлена к конфронтации, которую он назвал "ключевым моментом политики в отношении США".

Ким предупредил, что если США продолжат подрывать региональную безопасность, несмотря на неоднократные предупреждения, то это приведет к серьезным последствиям для их собственной безопасности.