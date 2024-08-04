США не признает нынешнего президента Венесуэлы Мадуро

В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил правительство США и бизнесмена Илона Маска в попытке организовать переворот в Венесуэле.

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В воскресенье Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы объявил, что Мадуро победил на президентских выборах: по результатам подсчета 80% бюллетеней он набрал более 51% голосов против 44% у его главного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.

Однако сторонники Гонсалеса на Западе, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, быстро обвинили Мадуро и CNE в фальсификации выборов. Соединенные Штаты официально признали Гонсалеса победителем выборов. "Для США очевидно... что Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал наибольшее количество голосов", - заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, ссылаясь на "неопровержимые доказательства".

На пресс-конференции в Каракасе Мадуро раскритиковал Блинкена, назвав его попытку "объявить" результаты выборов в другой стране актом "отчаяния" и жестом "нехарактерным для дипломатии США".

"Вы только посмотрите на это. У Блинкена и Госдепартамента США есть результаты наших выборов", - насмешливо сказал Мадуро. Далее он обвинил Запад в попытке дестабилизировать Венесуэлу.

"Я осуждаю, что правительство Соединенных Штатов вместе с Илоном Маском и президентом Аргентины Хавьером Милеем возглавляют процесс дестабилизации и государственного переворота против венесуэльского народа и демократии", - заявил Мадуро.

В пятницу власти Венесуэлы подтвердили победу Мадуро на выборах после того, как при окончательном подсчете голосов выяснилось, что он набрал 52 % голосов против 43 % у Гонсалеса. Однако позднее оппозиция, а также правительства Бразилии, Колумбии и Мексики потребовали обнародовать подробный подсчет голосов, чтобы подтвердить победу Мадуро. Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Перу и Уругвай также присоединились к США, отвергнув официальные результаты выборов и признав Гонсалеса законным президентом Венесуэлы.