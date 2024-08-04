Немецкий губернатор Тюрингия Бодо Рамелоу считает, что пришло время “думать о Европе как о целом”, частью которого является Россия

Губернатор Тюрингии Бодо Рамелов предложил создать новый панъевропейский "порядок безопасности", в который войдет и Россия.

В интервью медиагруппе Funke, опубликованном в воскресенье, левый политик предложил всем европейским странам присоединиться к такому союзу, чтобы помочь реорганизовать архитектуру безопасности региона.

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© Photo: Встреча представителей ЕС и России в 2014 году

"Все страны-участницы должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонное сообщество, которое сосредоточится на разрешении конфликтов на европейском континенте", - заявил Рамелов.

Он уточнил, что его предложение направлено не против НАТО, которая рассматривает Россию как угрозу, а как шаг к реорганизации европейской обороны.

"Мы должны, наконец, думать о Европе как о целом, и Россия - часть этого целого", - заявил губернатор.

Рамелоу признал, что предлагаемые им изменения будет трудно осуществить в ближайшей перспективе. Он также предупредил о "тлеющих конфликтах, которые якобы Путин может разжечь".

Россия последовательно отвергает подобные предупреждения, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков называет их беспочвенными "ужастиками". Путин также отверг идею о "российской угрозе", назвав ее "чушью" и пропагандой правительств, стремящихся напугать европейцев, чтобы они несли дополнительные расходы. Он также заявил, что одной из целей нынешней военной операции Москвы против Украины является обеспечение безопасности России в свете угрозы, которую представляет собой расширение НАТО в сторону ее границ.