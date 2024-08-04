Тегеран, скорее всего, нанесет серию ударов по еврейскому государству в течение 48 часов

Соединенные Штаты и Израиль готовятся к возможной крупной атаке со стороны Ирана в отместку за убийство лидеров ХАМАС и "Хезболлы", сообщает в субботу Axios со ссылкой на источники. Ожидается, что нападение начнется в понедельник.

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Два неназванных американских чиновника сообщили, что генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США, прибыл в регион с заранее запланированным визитом, вероятно, направленным на мобилизацию той же международной и региональной коалиции, которая защитила Израиль от значительного иранского нападения в апреле.

В последние дни на Ближнем Востоке наблюдается повышенная напряженность: Иран обвинил Израиль в убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране. Хотя Израиль не подтвердил и не опроверг ответственность за этот инцидент, он признал, что ликвидировал лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте, который, по его утверждению, несет ответственность за нападение на футбольное поле на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 несовершеннолетних.

В ответ на обещание Ирана о возмездии израильские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а Соединенные Штаты, их главный союзник, увеличили свое присутствие в регионе.

Источники Axios предположили, что атака Ирана может быть похожа на апрельскую, когда Тегеран нанес ответный удар по Израилю в ответ на то, что, по его словам, Западный Иерусалим взорвал его консульство в Сирии. В том нападении были задействованы сотни беспилотников и ракет, хотя израильские официальные лица настаивали на том, что ущерб был минимальным.

Официальные лица также указали, что предстоящий удар может быть более масштабным и может затронуть силы "Хезболлы" в Ливане. Они не уверены, будут ли Иран и "Хезболла" наносить скоординированные или отдельные удары. По их мнению, Тегеран и "Хезболла" в настоящее время дорабатывают свои планы, которые требуют одобрения на самом высоком политическом уровне.