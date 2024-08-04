Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Filcenberg
США и Израиль готовятся к неминуемой иранской атаке
Тегеран, скорее всего, нанесет серию ударов по еврейскому государству в течение 48 часов

Соединенные Штаты и Израиль готовятся к возможной крупной атаке со стороны Ирана в отместку за убийство лидеров ХАМАС и "Хезболлы", сообщает в субботу Axios со ссылкой на источники. Ожидается, что нападение начнется в понедельник.

реклама

Два неназванных американских чиновника сообщили, что генерал Майкл Курилла, глава Центрального командования США, прибыл в регион с заранее запланированным визитом, вероятно, направленным на мобилизацию той же международной и региональной коалиции, которая защитила Израиль от значительного иранского нападения в апреле.

В последние дни на Ближнем Востоке наблюдается повышенная напряженность: Иран обвинил Израиль в убийстве политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате взрыва в Тегеране. Хотя Израиль не подтвердил и не опроверг ответственность за этот инцидент, он признал, что ликвидировал лидера "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте, который, по его утверждению, несет ответственность за нападение на футбольное поле на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 несовершеннолетних.

В ответ на обещание Ирана о возмездии израильские военные были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а Соединенные Штаты, их главный союзник, увеличили свое присутствие в регионе.

Источники Axios предположили, что атака Ирана может быть похожа на апрельскую, когда Тегеран нанес ответный удар по Израилю в ответ на то, что, по его словам, Западный Иерусалим взорвал его консульство в Сирии. В том нападении были задействованы сотни беспилотников и ракет, хотя израильские официальные лица настаивали на том, что ущерб был минимальным.

Официальные лица также указали, что предстоящий удар может быть более масштабным и может затронуть силы "Хезболлы" в Ливане. Они не уверены, будут ли Иран и "Хезболла" наносить скоординированные или отдельные удары. По их мнению, Тегеран и "Хезболла" в настоящее время дорабатывают свои планы, которые требуют одобрения на самом высоком политическом уровне.

#сша #израиль #война #ближний восток #война в газе #атака ирана
+
Написать комментарий (0)
Президент Венесуэлы Мадуро: Маск ответственен за попытку государственного переворота в стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
7
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
4
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
2
Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
8
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
+
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
4
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
Китай может прийти к самодостаточности в изготовлении оборудования для выпуска микросхем
4
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
В Саудовской Аравии показали первые рендеры будущего инновационного футбольного стадиона Neom
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Micron начинает серийное производство самой быстрой в мире флэш-памяти NAND 9-го поколения
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
2
Какой автомобиль в США, Германии и Китае можно купить за цену прокачанной российской Lada Vesta
2
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2

Популярные статьи

"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
151
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
11
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
34
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
39
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
6
7 любимых игр старого олдфага
3

Сейчас обсуждают

Дюсель Дора
22:18
ага нашли дураков за оверпрайс брать. Щас 7900 на сдек шопе можно за 34к урвать
Science: Топливо для мини-ядерного реактора можно использовать для создания ядерного оружия
Максим
22:06
Помойка ютуб,который весь мир смотрит и где куча полезных видео) Ну, ботам развиваться вредно.
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
Cowboy Huggies
22:05
Про игроки его наоборот отключают.
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
Сергей Чекушкин
22:03
А автор знает, что "имели в виду" составители пресс-релиза , говоря об иностранных конкурентах своего буля , на основе которого его пост?? ничего , что эта российсская, техника , наряду с Катом и Ка...
В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
Укротитель Укропов
22:00
так зеля же и есть клоун, так что всё верно
Зеленский заявил о прибытии первой партии F-16 на Украину — фото
Лев корл
21:59
Прикольно Если их понаделают в достаточном количестве - будет сила А вот "друзьям" лучше не продавать Сегодня друзья а завтра эти охотники по нам полетят Украина и просие чехии с германиями тоже дружи...
С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
Максим
21:56
Ниче там нет, дзен это помойка с алгоритмами, которые заставляют бесконечно кликать на новости. По сравнению с ютубом полезного материала там очень мало
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
VAKT
21:56
зато минуса лепят - обижаются когда их мордой в ссаньё тычут
Минпромторг разработал законопроект, приравнивающий маркетплейсы к торговым сетям
Шнур
21:50
Хде фаши токазательстфа?
Российский стрелок уничтожил дрон "Баба-Яга" выстрелом из снайперской винтовки
VAKT
21:47
Какая же тухлая скучная муть.
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем