Северная Корея часто страдает от стихийных бедствий из-за слабой инфраструктуры и обезлесенности

Путин выразил соболезнования лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в связи с сильными наводнениями, которые привели к многочисленным жертвам и значительным разрушениям зданий, сообщили в субботу в Кремле.

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Северная Корея сообщила о рекордном количестве осадков, выпавших 27 июля, которые привели к неустановленному числу погибших, затопили жилые дома и большие площади сельскохозяйственных угодий в северном регионе рядом с Китаем.

В телеграмме Киму Путин сказал: "Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих близких в результате урагана".

Северная Корея и Россия поддерживают союзнические отношения с момента создания Северной Кореи после Второй мировой войны, и их отношения еще больше укрепились после начала СВО в 2022 году.

Южнокорейские СМИ, предложившие срочную помощь жертвам наводнения, сообщили, что число погибших и пропавших без вести может достигать 1 500 человек. Ким раскритиковал эти сообщения, назвав их "клеветнической попыткой навлечь на нас позор и очернить" имидж Северной Кореи.

Стихийные бедствия, как правило, оказывают более значительное влияние на Северную Корею из-за неадекватной инфраструктуры и обезлесения, что повышает ее уязвимость к наводнениям.