МИД обеих стран также призывали своих граждан покинуть Иран

В воскресенье Франция и Италия рекомендовали своим гражданам в Ливане покинуть страну из-за риска военной эскалации на Ближнем Востоке, сообщили министерства иностранных дел этих стран. Это произошло после гибели в среду в Тегеране лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и израильского удара по Бейруту, в результате которого погиб Фуад Шукр, старший военный командир ливанской вооруженной группировки "Хезболла".

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МИД Франции рекомендовало гражданам, проживающим в Иране, временно покинуть страну в связи с возможным закрытием воздушного пространства. Ранее министерство уже призывало граждан, путешествующих по Ирану, покинуть страну в пятницу. Министерство также рекомендовало своим гражданам в Ливане, особенно тем, кто находится в командировке, воспользоваться доступными коммерческими рейсами, чтобы покинуть страну.

МИД Италии Антонио Таяни через X (заблокирован в РФ) призвал итальянцев, временно находящихся в Ливане, избегать поездок на юг страны и как можно скорее вернуться в Италию коммерческими рейсами, ссылаясь на ухудшающуюся ситуацию. Он также посоветовал итальянским туристам воздержаться от поездок в Ливан.

В субботу авиакомпания Air France объявила, что она и ее филиал Transavia приостановят полеты между Парижем и Бейрутом по меньшей мере до 6 августа. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн и госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в ходе телефонного разговора выразили свою озабоченность в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке.