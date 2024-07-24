Мужчине были предъявлены обвинения и он помещен в предварительное заключение

Французские прокуроры объявили об аресте гражданина России, подозреваемого в планировании актов «дестабилизации» во время Олимпийских игр в Париже. 40-летний мужчина был задержан в воскресенье. Начато расследование якобы по делу шпионажа. Предполагаемый заговор не считается террористической атакой.

реклама

Это событие произошло всего за несколько дней до церемонии открытия игр, которая должна состояться в пятницу в центре Парижа. Прокуроры подтвердили, что по указанию Министерства внутренних дел Франции был проведен обыск в парижской резиденции этого человека. По данным Le Parisien, были найдены улики, указывающие на то, что мужчина готовил «планы», направленные на дестабилизацию обстановки во Франции во время соревнований.

Вечером во вторник мужчине были предъявлены официальные обвинения, и он был помещен в предварительное заключение. Обвинения, по которым ведется расследование, предусматривают возможное тюремное заключение сроком до 30 лет.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в преддверии игр проверку прошли более миллиона человек, включая спортсменов, тренеров, журналистов, волонтеров, сотрудников служб безопасности и местных жителей, проживающих вблизи мест проведения соревнований. Из 4360 человек, которым было отказано в доступе, 880 были запрещены из-за подозрений в иностранном вмешательстве, сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к Дарманину.