Возобновление полетов произошло после того, как Южная Корея усилила трансляцию песен K-pop и пропагандистских сообщений через границу

По данным информационного агентства Yonhap, воздушные шары с мусором, отправленные Северной Кореей, приземлились на территории офиса президента Южной Кореи. Другие южнокорейские СМИ сообщили, что шары не причинили никакого ущерба. AFP отметило, что инцидент заставил Сеул мобилизовать команды химического реагирования, хотя Yonhap не предоставило никаких дополнительных подробностей.

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Это первый случай, когда президентский комплекс Южной Кореи в центре Сеула, который находится под усиленной охраной и в бесполетной зоне, подвергся прямому воздействию одного из многочисленных шаров-мусоросборников, запущенных Пхеньяном с мая.

Служба безопасности президента сообщила AFP, что группа химического, биологического и радиологического реагирования благополучно собрала мусорные шары. После проведенного расследования было подтверждено, что объекты не представляли опасности и не были заражены.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея запустила еще несколько воздушных шаров, вероятно, с мусором, которые были замечены в среду утром к северу от Сеула после пересечения границы. Это был 10-й подобный запуск Северной Кореи с конца мая. На данный момент более 2 000 больших воздушных шаров сбросили на Южную Корею макулатуру, обрывки ткани, окурки и даже навоз. Северная Корея заявила, что эти действия являются ответом на то, что южнокорейские активисты отправляют через границу политические листовки, используя свои собственные воздушные шары.