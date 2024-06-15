Данные санкции направлены против резервистов израильской армии и еврейских поселенцев, которые блокируют, преследуют и повреждают грузы с гуманитарной помощью.

В пятницу Соединенные Штаты ввели санкции против израильской группировки за препятствование отправке гуманитарных грузов, предназначенных для гражданских лиц в секторе Газа, как сообщают американские официальные лица. Эти санкции направлены против группы Tsav 9, связанной с резервистами израильской армии и еврейскими поселенцами на оккупированном Израилем Западном берегу, за деятельность, включающую блокирование, преследование и повреждение грузов с гуманитарной помощью.

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Потребность в помощи в Газе является критической, поскольку регион сталкивается с продолжающимся конфликтом, в результате которого, по данным министерства здравоохранения Газы, погибло не менее 37 000 человек. Некоторые правые партии в израильском правительстве, связанные с движением поселенцев, выступают против усилий президента США Джо Байдена по установлению перемирия между Израилем и ХАМАС.

Санкции вводятся в соответствии с указом о насилии на Западном берегу, подписанным президентом Байденом в феврале, который ранее использовался для введения финансовых ограничений в отношении еврейских поселенцев, причастных к нападениям на палестинцев, а также в отношении одной из палестинских боевых групп. В пятницу компания Tsav 9 была внесена в список на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.