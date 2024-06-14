На тот момент проводились учебные симуляции аварийной ситуации.

Среди сотрудников НАСА часто встречаются люди, известные как супервайзеры симуляторов, или "симулянты", к которым относятся с осторожностью. Эти люди отвечают за создание и проведение сложных и ответственных симуляций полета. В ходе этих симуляций инженеры отдела управления полетами и астронавты попадают в имитационные сценарии, связанные с поломками и аварийными ситуациями, проверяя свою устойчивость и готовность к реальным кризисным ситуациям в полете.

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Как сообщает NPR, 12 июня энтузиасты космоса, слушавшие через веб-сайт НАСА связь "воздух-земля" между Хьюстоном и Международной космической станцией (МКС), были ошеломлены услышанным данным.

Они услышали тревожное сообщение о том, что один из астронавтов испытывает "DCS", или декомпрессионную болезнь. ДКС представляет собой серьезную опасность на МКС, где поддерживается внутренняя атмосфера с давлением 1.033513 килограммов на квадратный сантиметр на уровне моря, чтобы защитить астронавтов от внешнего вакуума. На станции имеется множество швов и фитингов, любой из которых может дать течь и представлять угрозу безопасности экипажа. С 2019 года НАСА и Роскосмос, российское космическое агентство, отслеживают медленную утечку в российском модуле "Звезда". Хотя эта утечка не представляет угрозы для жизни, попытки устранить ее до сих пор не привели к успеху.

Объявление о чрезвычайной ситуации DCS заставило слушателей НАСА вспомнить об утечке "Звезды", но официальные лица МКС быстро заявили, что все в порядке, объявив в X, что звонок был всего лишь работой simsup, диспетчеров и экипажа астронавтов, проходящих обучение в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния, которые проводили симуляцию и случайно пересекли свои передачи с линией воздух-земля.