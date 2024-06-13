Переговоры по двустороннему соглашению начались прошлой осенью, но были отложены до получения Украиной дополнительного финансирования от Конгресса.

В четверг на саммите G7 президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский намерены подписать двустороннее соглашение о безопасности, обязуясь сотрудничать в области обороны и безопасности в долгосрочной перспективе.

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"Мы хотим продемонстрировать, что США поддерживают народ Украины, что мы поддерживаем его и что мы будем продолжать помогать удовлетворять его потребности в безопасности не только сегодня, но и в будущем", - сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам на борту самолета Air Force One, направляющегося на саммит G7 в Бари, Италия.

Потенциальная возможность второго срока президентства Дональда Трампа - один из важных моментов саммита. Трамп не прояснил свою позицию относительно продолжения поддержки Украины и высказал мнение, что он не будет сотрудничать странами, которые не вносят достаточного вклада в расходы на оборону.

Переговоры по этому двустороннему соглашению начались прошлой осенью, но были отложены до принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины. После утверждения этого финансирования переговоры были ускорены. Соглашение указывает на то, что США планируют сотрудничать с Конгрессом в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить устойчивое финансирование Украины.