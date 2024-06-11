Второй этап посвящен боевой подготовке российских и белорусских подразделений к применению нестратегического ядерного оружия.

Во вторник Минобороны РФ сообщило о начале второго этапа военных учений, которые предусматривают развертывание тактического ядерного оружия совместно с белорусскими войсками.

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В ходе первого этапа учений российские войска отрабатывали вооружение и развертывание ракет «Искандер», а ВВС тренировались в вооружении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Второй этап, о котором было объявлено во вторник, посвящен совместной подготовке российских и белорусских подразделений к боевому применению нестратегического ядерного оружия, как заявили в оборонном ведомстве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об учениях, заявил, что ситуация в Европе достаточно напряженная из-за ежедневных решений и действий враждебных России европейских столиц, в частности Вашингтона. Поэтому подобные учения и поддержание боеготовности имеют большое значение для России.

На кадрах, опубликованных министерством обороны, видно, как ракетный комплекс «Искандер» заезжает на поле и поднимает ракеты. На кадрах также запечатлены сверхзвуковые перехватчики МиГ-31, несущие ракеты «Кинжал», и дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.