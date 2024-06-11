В то же время, напряжение на Корейском полуострове усилилось из-за приземления сотен мусорных воздушных шаров, запущенных с Севера.

В воскресенье южнокорейские войска произвели предупредительные выстрелы, когда северокорейские войска по неосторожности нарушили границу, о чем сообщили военные Сеула. Этот инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове из-за череды взаимных действий двух стран.

На пресс-конференции во вторник южнокорейские военные, похоже, преуменьшили значение перестрелки, заявив, что северокорейские солдаты быстро отступили и не собирались вторгаться на южную сторону.

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Полковник Ли Сун Чжун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил, что не было никаких аномальных движений, за исключением немедленного движения северокорейской армии на север после предупредительных выстрелов. Он добавил, что южнокорейские военные бдительно наблюдают за действиями северокорейских военных и принимают необходимые меры предосторожности.

Данное сообщение об инциденте поступило в тот момент, когда напряженность усилилась в связи с приземлением на Юге сотен воздушных шаров, наполненных мусором, запущенных с Севера. Кроме того, правительство в Сеуле возобновило пропагандистские трансляции через громкоговорители на границе.

Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына, выступила с предупреждением, что возобновление вещания через громкоговорители может привести к крайне опасной ситуации. Она также предупредила, что если Южная Корея будет продолжать действовать в том же духе, то она столкнется с новыми ответными мерами со стороны Севера.