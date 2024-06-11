100 миллионов людей со всего мира ожидают листинга "хомячка".

Сфера криптовалютных и NFT-игр в настоящее время переживает всплеск активности, в результате чего запускаются масштабные проекты, один из них "Hamster Kombat", который работает на основе "тапания".

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Игра под названием Hamster Kombat, которая работает в Telegram, быстро завоевала популярность в криптовалютной сфере. Разработчики сообщают, что участвуют уже более 100 миллионов игроков. Это значительная цифра, составляющая примерно одну девятую часть всей базы пользователей Telegram, и втрое больше, чем у Notcoin до завершения его «майнинговой фазы».

Игра-кликер по управлению криптовалютой вызвала большой интерес в обществе. Ее официальный Telegram-канал стал самым крупнейшим на платформе, а спрос на ежедневные комбо и ежедневный шифр-код, за которые игроки получают миллионы бесплатных монет, очень высок.

На прошлой неделе команда Hamster Kombat объявила, что запуск токенов в The Open Network (TON) в настоящее время запланирован на июль, предоставив игрокам график выпуска.