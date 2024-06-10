Перспективы хорошие, потому что ни один из членов БРИКС не настроен против Зимбабве

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна постепенно продвигается к вступлению в экономический блок БРИКС, ссылаясь на свои тесные связи со всеми странами-участницами. Это заявление он сделал по возвращении с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Зимбабвийский лидер, как сообщает The Herald, заявил, что благоприятные отношения Зимбабве со странами БРИКС повысят ее шансы на интеграцию в эту развивающуюся глобальную финансовую структуру.



Президент Мнангагва подчеркнул, что во время ПМЭФ он обсуждал стремление Зимбабве присоединиться к блоку с президентом России Владимиром Путиным. Он также упомянул о предварительной беседе по этому вопросу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Он выразил оптимизм по поводу перспектив, отметив, что ни один из членов БРИКС не питает антизимбабвийских настроений. Кроме того, он охарактеризовал отношения Зимбабве с Китаем и Бразилией как выдающиеся.

Президент Мнангагва выразил мнение, что членство в БРИКС может открыть Зимбабве, расположенной в Южной Африке и не имеющей выхода к морю, возможности для доступа к новым рынкам, инвестициям и технологиям. В ходе встречи президенты России и Зимбабве обсудили пути укрепления сотрудничества и торговли.