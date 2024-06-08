В результате возникли сильные пожары

ЦАХАЛ использовала боеприпасы с белым фосфором в южном регионе сектора Газа, как заявляет ливанский телеканал Al Mayadeen.

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Источник новостей сообщил, что ЦАХАЛ обстреливал район к северу от Рафаха зажигательными снарядами, что привело к многочисленным пожарам.

7 октября 2023 года на Ближнем Востоке вновь обострилась напряженность, когда ХАМАС, радикальная палестинская группировка, базирующаяся в Газе, неожиданно проникла на территорию Израиля из сектора Газа. ХАМАС охарактеризовал свое нападение как ответ на агрессивные действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. В ответ Израиль объявил состояние боевой готовности, ввел полную блокаду сектора Газа, в котором проживает 2,3 миллиона палестинцев, и начал воздушные удары по анклаву и некоторым регионам Ливана и Сирии. За этим последовала наземная операция в анклаве. Одновременно происходят столкновения на Западном берегу реки Иордан.