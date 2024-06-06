Президент России Владимир Путин выступил с предупреждением о том, что Москва может рассмотреть возможность вооружения других стран.

Это заявление прозвучало в ответ на то, что западные страны, включая США, поставляют Украине оружие дальнего радиуса действия. Некоторые из этих стран также разрешили Украине наносить удары по целям на территории России. Путин отметил, что такие действия могут привести к «очень серьезным проблемам».

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Выступая перед иностранными журналистами, Путин заявил: «Если кто-то считает допустимым поставлять такое оружие в зону конфликта, чтобы атаковать нашу территорию и создать нам проблемы, то почему мы не имеем права поставлять оружие того же типа в регионы, где могут быть нанесены удары по чувствительным объектам этих стран?» Он добавил, что Россия будет рассматривать этот вариант.

Путин не уточнил, какие страны могут получить российское оружие. Он особо упомянул Германию, отметив, что недавние заявления Германии позволили Украине нацелить на российскую территорию дальнобойное оружие немецкого производства. Путин предупредил, что это может нанести серьезный ущерб российско-германским отношениям.

Хотя Байден разрешил Украине использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по целям, Белый дом запретил использовать ракеты большой дальности ATACMS на российской территории.

Министр иностранных дел Великобритании лорд Кэмерон заявил, что Украина сама решает, как использовать предоставленное Великобританией оружие, и что Украина имеет право наносить удары по целям на российской территории.

Кроме того, Украина сообщила об использовании северокорейских ракет в пределах своих границ, а западные разведслужбы установили, что Россия использует в конфликте беспилотники иранского производства.