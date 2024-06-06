Климат на грани кризиса по заявлениям ООН

Служба мониторинга изменения климата Европейского союза Copernicus Climate Change Service сообщила, что каждый из последних 12 месяцев установил новый рекорд тепла в сравнении с предыдущими годами. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленным действиям по предотвращению серьезных климатических изменений.

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Средняя глобальная температура за 12 месяцев, закончившихся в мае, была на 1,63 градуса Цельсия (2,9 градуса по Фаренгейту) выше средней температуры доиндустриального периода. Это самый теплый период с 1940 года. Однако это не означает, что порог глобального потепления в 1,5 C (2,7 F), который является средним значением за несколько десятилетий, был превышен. Ожидается, что превышение этого порога приведет к более экстремальным и необратимым последствиям.

В отдельном докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) говорится, что в настоящее время существует 80% вероятность того, что хотя бы в один из следующих 5 лет средняя температура временно превысит 1,5 С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это больше, чем 66%-ная вероятность в прошлом году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что мир стремительно отдаляется от стабилизации климата. Он отметил, что в 2015 году вероятность такого отклонения была практически нулевой. Выступая во Всемирный день окружающей среды, Гутерриш призвал к 30% сокращению мирового производства и использования ископаемого топлива к 2030 году. Он подчеркнул необходимость разработки стратегии выхода из серьезных климатических изменений, заявив, что борьба за поддержание глобального потепления на уровне ниже 1,5 градуса будет определяться в 2020-х годах.