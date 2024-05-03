Исследования выявили, что количество штаммов увеличилось с 5 до 13, что указывает на возможность мутаций и возникновения новых штаммов неизвестных на Земле.

В 2018 году на Международной космической станции (МКС) было сделано неожиданное открытие - пять штаммов бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, известной как Enterobacter bugandensis. Последние исследования показывают, что количество штаммов увеличилось по меньшей мере до 13, что позволяет предположить, что первоначальные штаммы мутировали в несколько новых, ранее не идентифицированных на Земле.

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Человек неизбежно контактирует с бактериями. Учитывая связь различных типов бактерий с различными заболеваниями, крайне важно идентифицировать типы бактерий, особенно в таких критических условиях, как МКС. Обнаружение новых штаммов бактерий в такой контролируемой среде, как МКС, заставило задуматься о будущем освоении космоса.

Микроорганизмы и бактерии, обитающие на МКС, играют жизненно важную роль в поддержании здоровья астронавтов во время их пребывания на станции. Уникальные условия микрогравитации и повышенное радиационное облучение на МКС могут привести к тому, что некоторые бактерии мутируют в новые штаммы, ранее не обнаруженные на Земле.

В недавнем исследовании, опубликованном в марте, приводится подробный анализ новых штаммов, обнаруженных на МКС. Эти бактерии классифицируются как оппортунистические патогены, что означает, что они могут вызывать заболевания у людей, которые уже больны или имеют ослабленную иммунную систему. Астронавты на МКС проходят строгую проверку, что снижает вероятность заболевания. Однако по мере того, как астронавты проводят все больше времени в космосе, их иммунная система может ослабевать, что дает бактериям возможность закрепиться в организме.