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Filcenberg
Тим Кук о генеративном ИИ: "У нас есть преимущества, которые будут нас отличать"
Компания сосредоточится на генеративном ИИ в грядущем чипе M4.

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Во втором квартале 2024 года Тим Кук, генеральный директор Apple, подтвердил приверженность компании генеративному ИИ во время телефонного разговора о доходах. Он подчеркнул уникальные преимущества Apple, которые будут отличать ее в эпоху ИИ, и намекнул на предстоящие разработки, которые будут раскрыты клиентам в скором времени.

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Apple по-прежнему оптимистично оценивает свои перспективы в области генеративного искусственного интеллекта, и в эту сферу вкладываются значительные средства. Компания ожидает, что в ближайшем будущем она представит своим клиентам несколько значительных достижений.

Apple верит в преобразующий потенциал искусственного интеллекта и считает, что уникальное сочетание аппаратного и программного обеспечения и сервисов, новаторский кремниевый процессор Apple с лучшими в отрасли нейронными движками, а также неуклонная приверженность принципам конфиденциальности являются ключевыми факторами отличия в этой новой эре.

Предполагается, что первые функции искусственного интеллекта Apple будут работать на устройстве, а не в облачном сервисе. Такой подход сделает ИИ Apple более приватным и безопасным по сравнению с онлайн-решениями ИИ. Для реализации генеративного ИИ на устройстве потребуется значительная мощность CPU и GPU, и Apple намерена сосредоточиться на ИИ в грядущем чипе M4.

Потенциально чип M4 может быть представлен уже на следующей неделе в новых моделях iPad Pro. В минувшие выходные Марк Гурман из Bloomberg предположил, что Apple может представить чип в моделях iPad Pro.

#apple #тим кук #искусственного интеллект #чип m4
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