Густаво Петро охарактеризовал действия Израиля в Газе как "геноцид" и провел аналогию с действиями нацистской Германии.

В среду президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его администрация разорвет дипломатические отношения с Израилем, начиная с четверга. Это решение было принято на фоне эскалации напряженности между двумя странами из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС.

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Петро вновь охарактеризовал действия Израиля в Газе как "геноцид". Ранее он приостановил закупку оружия у Израиля и провел аналогию между действиями Израиля в Газе и действиями нацистской Германии.

Во время митинга в честь Международного дня трудящихся в столице Колумбии Петро заявил: "Дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны завтра. Если погибнет Палестина, погибнет и человечество, и мы не позволим ему погибнуть".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац незамедлительно отреагировал на высказывания Петро на платформе X. Он заявил: "История отметит, что Густаво Петро решил присоединиться к самым отвратительным монстрам, известным человечеству, которые совершали такие зверства, как сожжение младенцев, убийство детей, сексуальное насилие над женщинами и похищение невинных гражданских лиц".

После нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября, которое привело к началу нынешней войны в Газе, Петро отозвал посла Колумбии в Израиле, раскритиковав при этом израильскую военную кампанию.

Исторически Колумбия была одним из ближайших союзников Израиля в Латинской Америке. Однако отношения между двумя странами ухудшились после избрания Петро первым левым президентом Колумбии в 2022 году.

Колумбия использует военные самолеты и пулеметы израильского производства в борьбе с наркокартелями и повстанческими группировками. Обе страны ратифицировали соглашение о свободной торговле в 2020 году.