Аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что поставки Vision Pro составят всего 400 000-450 000 единиц, несмотря на прогнозы рынка в 700 000-800 000 единиц.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro стоимостью $3500, как сообщается, столкнулась с проблемами из-за более низкого, чем ожидалось, спроса.

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Аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что компания сократила поставки Vision Pro до 400 000-450 000 единиц, несмотря на прогнозы рынка в 700 000-800 000 единиц и более. В отчете говорится, что Apple сократила поставки до начала продаж Vision Pro на рынках за пределами США, что говорит об отсутствии спроса в США.

Минг-Чи Куо предположил, что в настоящее время Apple пересматривает свою дорожную карту для Apple Vision Pro и может принять решение не выпускать новую, менее дорогую модель в 2025 году. По словам Куо, сейчас Apple прогнозирует ежегодное снижение поставок Vision Pro в 2025 году.

Apple Vision Pro был представлен в феврале и подвергся критике со стороны IGN из-за своей высокой цены. В нашем обзоре мы отметили неудобную посадку устройства и разочаровывающее время автономной работы, но при этом высоко оценили его как преддверие будущего компьютеров.

Apple Vision Pro был выпущен с поддержкой Disney+ и других потоковых сервисов, включая Crunchyroll, Max, Paramount+ и Prime Video. Однако Netflix не предлагает собственного приложения для Vision Pro, поэтому подписчикам приходится использовать веб-браузер на устройстве для доступа к своим аккаунтам.