Это стратегический шаг, направленный на расширение присутствия компании в индустрии виртуальной и смешанной реальности.

Компания Meta Platforms впервые поделится операционной системой своей гарнитуры Quest с конкурирующими производителями устройств, включая Microsoft, о чем было объявлено в понедельник. Это часть стратегии компании, направленной на расширение своего влияния на развивающуюся индустрию виртуальной и смешанной реальности.

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Эта инициатива позволит компаниям-партнерам создавать свои гарнитуры на базе Meta Horizon OS, ребрендированной операционной системы, которая предоставляет устройствам, использующим ее, такие функции, как распознавание жестов, проход, понимание сцены и пространственные якоря, говорится в блоге компании.

Социальная сеть объявила, что партнеры Asus и Lenovo будут использовать эту операционную систему для создания устройств, предназначенных для определенных видов деятельности. Meta также использует ее для выпуска ограниченной серии гарнитуры Quest, которая "вдохновлена" игровой консолью Xbox от Microsoft, говорится в заявлении компании.

Эти действия подчеркивают стремление генерального директора Meta Марка Цукерберга контролировать вычислительную платформу, на которой работают устройства виртуальной (VR) и смешанной (MR) реальности. Это похоже на то, как компания Alphabet's Google стала значительным игроком на рынке смартфонов, сделав свою мобильную ОС Android с открытым исходным кодом.

VR-бизнес Meta является одним из бенефициаров стратегии Google, поскольку Meta Horizon OS основана на Android.

В видеоролике, опубликованном в Instagram-аккаунте Цукерберга, он продемонстрировал примеры специализированных гарнитур, которые могут производить партнеры: легкое устройство с материалами, поглощающими пот, для занятий спортом, иммерсивное устройство с высоким разрешением для развлечений и другое, оснащенное тактильными ощущениями, для игр.