Bavar-373 был принят на вооружение в 2019 году и сравнивается с российскими С-300 и американскими Patriot.

Иран недавно объявил о внедрении усовершенствованной версии своей системы ПВО дальнего действия Bavar-373. По словам официальных лиц в Тегеране, эта усовершенствованная система способна перехватывать американские стелс-истребители.

Bavar-373, продукт внутреннего иранского производства, был первоначально принят на вооружение иранских вооруженных сил в 2019 году. Его возможности сравнивают с российскими мобильными зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-300 и американскими системами Patriot.

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Последняя версия Bavar-373 была представлена во время военного парада 17 апреля. Демонстрация прошла на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Ираном и Израилем, после того как Иран ответил на нападение Израиля на иранское посольство в Сирии. В ответ Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля 13 апреля, и эта атака была в основном перехвачена.

Военное издание The Special Operations Forces Report (SOFREP) назвало присутствие модернизированного Bavar-373 на недавнем параде значительным событием для оборонной промышленности Ирана. Оно подчеркнуло растущую самодостаточность Ирана и его стремление к созданию более сложной сети ПВО

SOFREP также отметила, что иранские официальные лица делают напористые заявления о новой системе Bavar-373, в том числе утверждают, что эта система теперь равна или даже превосходит возможности передовой российской ракетной системы С-400.

Одно из самых громких заявлений Ирана заключается в том, что новейшая система Bavar-373 способна перехватывать истребители пятого поколения, такие как F-35 Lightning компании Lockheed Martin. Эти самолеты оснащены технологией "стелс", позволяющей уклоняться от обнаружения радарами.

Кроме того, иранские источники сообщают, что модернизированный Bavar-373 обладает улучшенными возможностями обнаружения и сопровождения целей. Это позволяет ему идентифицировать до 100 воздушных целей одновременно и поражать многочисленные угрозы с помощью ракетного вооружения Sayyad-4B, сообщает SOFREP.