Запад, поддерживая Украину, балансирует на грани прямого военного конфликта ядерных государств. Это может привести к катастрофическим последствиям.

В понедельник Россия заявила, что военная поддержка, оказанная Украине США, Великобританией и Францией, привела к эскалации глобальной напряженности до потенциальной прямой конфронтации между крупнейшими ядерными державами мира, которая может привести к катастрофическому исходу.

Начало СВО в 2022 году привело к самому серьезному обострению отношений между Россией и Западом со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 года, как утверждают российские и американские дипломаты.

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Через два дня после того, как американские законодатели санкционировали выделение миллиардов долларов дополнительной военной помощи Украине, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и НАТО нацелены на достижение "стратегического поражения" России.

Лавров утверждает, что поддержка Украины со стороны Запада толкает США и их союзников на грань прямого военного конфликта с Россией.

Во время конференции в Москве Лавров предупредил, что Запад находится в опасной близости от прямой военной конфронтации между ядерными державами, которая может иметь катастрофические последствия.

Он выразил особую озабоченность тем, что "тройка" западных ядерных государств, которые являются ключевыми сторонниками киевского режима и главными инициаторами различных провокационных действий, повышает уровень ядерной опасности.

С самого начала СВО Россия постоянно выступает с предупреждениями об эскалации ядерных рисков. Соединенные Штаты признали эти предупреждения, хотя американские официальные лица сообщили, что ядерная позиция России не изменилась.