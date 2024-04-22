Но предполагается, что Apple может перейти на другой материал, исключая кожу.

Согласно сообщению, опубликованному на X, компания Apple якобы прекратила производство аксессуаров FineWoven из-за проблем с их долговечностью.

Apple представила линейку аксессуаров FineWoven в прошлом году, одновременно с выпуском iPhone 15-й серии и Apple Watch Series 9. В новую линейку вошли чехол FineWoven с MagSafe и кошелек FineWoven с MagSafe для iPhone, а также новые ремешки для Apple Watch.

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Apple рекламирует материал FineWoven как роскошную и прочную микроволокнистую ткань, на 68 % состоящую из переработанного сырья, что значительно сокращает выбросы углекислого газа по сравнению с кожей. Появление материала FineWoven ознаменовало прекращение выпуска кожаных аксессуаров Apple, что соответствует цели компании - достичь углеродной нейтральности к 2030 году. В рамках этой инициативы Apple отказалась от использования кожи во всех линейках продуктов, впервые представила упаковку из полностью волокнистых материалов для новой линейки Apple Watch и продолжила расширять использование переработанных материалов в iPhone.

Несмотря на заявления Apple о долговечности чехла FineWoven, на странице продукта есть предупреждение о том, что взаимодействие с аксессуарами MagSafe может привести к появлению небольших отпечатков и что материал может со временем износиться из-за сжатия при регулярном использовании.

Косутами предположил, что Apple может перейти на другой материал, исключая кожу. Хотя Apple официально не комментировала будущее FineWoven, MacRumors отметил, что Косутами ранее предоставлял точную информацию об аксессуарах FineWoven.