Провинция Гуандун пострадала от продолжающихся ливней, в результате чего более 82 500 человек были эвакуированы.

В выходные на юге Китая прошли сильные ливни, в результате которых были затоплены жилые дома, улицы и сельскохозяйственные угодья. Такая ситуация поставила под угрозу жизни миллионов людей, что заставило экстренные службы ускорить эвакуацию жителей, оказавшихся в зоне затопления.

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Провинция Гуандун, регион со значительным экономическим оборотом и населением в 127 миллионов человек, пострадала от многодневных ливней. Как сообщают государственные СМИ и подтверждают источники в местных органах власти, эти ливни вызвали обширные наводнения, в результате которых пришлось переселить более 82 500 человек.

По данным государственного информационного агентства "Xinhua", по меньшей мере 11 человек числятся пропавшими без вести, в том числе шесть человек из города Цзянвань, расположенного недалеко от города Шаогуань на горном севере провинции. В этом районе сильные дожди привели к оползням, в результате которых пострадали шесть человек.

С 16 апреля в дельте Жемчужной реки, густонаселенном регионе и центре обрабатывающей промышленности Китая, непрерывно идут проливные дожди. Четыре метеостанции в Гуандуне зафиксировали беспрецедентное количество осадков за апрель.

Бассейн Жемчужной реки подвержен ежегодным наводнениям с апреля по сентябрь. Однако в последние годы в регионе участились сильные ливни и наводнения. Ученые предупреждают, что продолжающийся климатический кризис может привести к усилению экстремальных погодных явлений, увеличению их частоты и потенциального ущерба.

В прошлом году в Китае во время сезона наводнений выпало больше осадков, чем в предыдущие годы. По данным Метеорологического управления Китая, 72 национальные метеостанции зафиксировали рекордное количество осадков за день, а 346 станций сообщили о рекордном количестве осадков за месяц.