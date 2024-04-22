Доклад Kan предполагает, что была применена ракета класса "воздух-поверхность" Rampage израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI).

Согласно сообщению израильской СМИ Kan, Израиль использовал сверхзвуковую ракету дальнего радиуса действия в ходе недавней атаки на Иран. Израиль не подтвердил эту информацию, а Иран преуменьшил масштабы инцидента, сославшись лишь на использование в атаке небольших беспилотников.

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Конкретное оружие, использованное в ударе, остается неясным. Однако доклад Kan предполагает, что была применена ракета класса "воздух-поверхность" Rampage, о чем свидетельствуют фотографии и повреждения, соответствующие такому удару.

Ракета Rampage, разработанная компанией Israel Aerospace Industries (IAI), предназначена для использования против таких целей, как центры связи и командования, базы ВВС, центры технического обслуживания и инфраструктура, как говорится на сайте компании. Ракета весом 567 килограммов описывается как "оружие дальнего действия, класса "воздух-земля", без искателей, с точным ударом". Она может двигаться со скоростью 2 011 км/час и имеет дальность до 305 км. Ракета может запускаться с самолета или автономно, в ней используются навигационные системы наведения GPS/INS и средства защиты от помех. Она оснащена осколочно-фугасной или универсальной боеголовкой.

Имитацию удара ракеты можно посмотреть на канале компании в YouTube. По словам двух западных чиновников, израильский удар по Ирану стал ответом на нападение Ирана на Израиль на предыдущей неделе. Удар, как сообщается, должен был продемонстрировать Тегерану, что его системы ПВО можно обойти незамеченными.