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Filcenberg
Иранская валюта упала до рекордно низкого уровня после ударов по Израилю
Обменный курс составлял 705 000 риалов за доллар на открытом рынке, но с тех пор иранская валюта восстановила некоторые свои потери. В 2018 году официальный обменный курс был 42 000 риалов за доллар.

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На неофициальном рынке иранский риал временно упал до исторического минимума по отношению к доллару США. Это произошло после того, как в ночь на субботу Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю с использованием беспилотников, что привело к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Обменный курс составлял 705 000 риалов за доллар США на открытом рынке около 10:30 утра по местному времени в воскресенье, согласно данным сайта мониторинга валютных курсов Bonbast. С тех пор иранская валюта восстановила часть своих потерь.

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В 2018 году правительство установило официальный обменный курс в размере 42 000 риалов за доллар США.

Обесценивание риала произошло через несколько часов после того, как Иран в субботу вечером нанес удар по Израилю с помощью беспилотников и ракет. Это было сделано в ответ на израильский удар, в результате которого в начале месяца в Дамаске погибли многочисленные высокопоставленные иранские командиры.

Израиль сообщил об обнаружении 300 "угроз различных типов" и заявил, что в ходе субботней атаки нейтрализовал "99%" из тех, что были направлены на израильскую территорию. Лидер США Джо Байден назвал атаку "беспрецедентной" и "наглой".

Это событие представляет первый случай прямого нападения на Израиль с иранской территории, что ставит Тегеран под угрозу введения дополнительных торговых и дипломатических санкций.

Иранский риал уже находится под угрозой из-за стремительного роста инфляции, вызванного продолжающимися санкциями США, введенными администрацией Дональда Трампа. Эти санкции также привели к сокращению продаж некоторых основных экспортных товаров Тегерана, включая сырую нефть и нефтепродукты.

В ответ на субботнюю атаку Израиль потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а Байден призвал провести встречу G7 в воскресенье.

#иран #инфляция #иран и израиль #иранский риал
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Вот их и надо бить в самое сердце - в их жидо-масонскую долларовую систему, повсеместно отказываясь от зеленых бумажек и переводя все расчеты на национальные валюты.
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