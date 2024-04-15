Обменный курс составлял 705 000 риалов за доллар на открытом рынке, но с тех пор иранская валюта восстановила некоторые свои потери. В 2018 году официальный обменный курс был 42 000 риалов за доллар.

На неофициальном рынке иранский риал временно упал до исторического минимума по отношению к доллару США. Это произошло после того, как в ночь на субботу Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю с использованием беспилотников, что привело к эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Обменный курс составлял 705 000 риалов за доллар США на открытом рынке около 10:30 утра по местному времени в воскресенье, согласно данным сайта мониторинга валютных курсов Bonbast. С тех пор иранская валюта восстановила часть своих потерь.

реклама

В 2018 году правительство установило официальный обменный курс в размере 42 000 риалов за доллар США.

Обесценивание риала произошло через несколько часов после того, как Иран в субботу вечером нанес удар по Израилю с помощью беспилотников и ракет. Это было сделано в ответ на израильский удар, в результате которого в начале месяца в Дамаске погибли многочисленные высокопоставленные иранские командиры.

Израиль сообщил об обнаружении 300 "угроз различных типов" и заявил, что в ходе субботней атаки нейтрализовал "99%" из тех, что были направлены на израильскую территорию. Лидер США Джо Байден назвал атаку "беспрецедентной" и "наглой".

Это событие представляет первый случай прямого нападения на Израиль с иранской территории, что ставит Тегеран под угрозу введения дополнительных торговых и дипломатических санкций.

Иранский риал уже находится под угрозой из-за стремительного роста инфляции, вызванного продолжающимися санкциями США, введенными администрацией Дональда Трампа. Эти санкции также привели к сокращению продаж некоторых основных экспортных товаров Тегерана, включая сырую нефть и нефтепродукты.

В ответ на субботнюю атаку Израиль потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а Байден призвал провести встречу G7 в воскресенье.