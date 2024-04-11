Что касается моделей iPhone 16 Pro, слухи предполагают появление новых "космически-черного" и "розового" титановых цветов.

Согласно инсайдерам, предстоящий iPhone 16 Plus может представлен в семи цветах. Эти цвета могут быть либо продолжением существующих пяти цветов в линейке iPhone 15, либо новинкой.

Согласно утечке из Weibo, основанной Fixed focus digital, предстоящая более крупная 6,7-дюймовая модель iPhone 16 Plus будет доступна в определенных цветах, отличных от тех, что сейчас доступны для iPhone 15 Plus.

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Утечка не дала никакой дополнительной информации, оставляя непонятным, являются ли цветовые варианты эксклюзивными для iPhone 16 Plus, или же цвета будут доступны как для iPhone 16, так и для его более крупного аналога. Обе модели, как ожидается, будут идентичны, за исключением разницы в размерах, последняя возможность кажется более вероятной. Точность утечек еще не доказана, поэтому предполагаемые цвета требуют подтверждения из других источников, прежде чем их можно будет считать точными.



Касательно моделей iPhone 16 Pro, то слухи говорят о новых "космически-черном" и "розовом" титановых цветах. Цвет Blue Titanium, который в настоящее время доступен в моделях iPhone 15 Pro, якобы будет снят с производства в линейке iPhone 16 Pro, и его заменит новый розовый цвет. "Черный космос", предположительно похожий на одноименный цвет в iPhone 14 Pro, заменит "Черный титан".



По слухам, цвета Natural и White Titanium также претерпят незначительные изменения в моделях iPhone 16 Pro. Ожидается, что Natural Titanium вернется с более серым оттенком, а White Titanium будет напоминать цвет "Silver White", который, по слухам, похож на серебристую версию iPhone 14 Pro.