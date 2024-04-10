Google представил новое приложение под названием Vids, которое предназначено для создания и обмена совместными видеоматериалами. Оно призвано облегчить процесс создания видео для профессиональных целей, таких как презентации, командные обновления и объяснение сложных концепций.

В течение многих лет профессиональные задачи были сосредоточены вокруг документов, электронных таблиц и презентаций. Сюда входят такие приложения, как Word, Excel, PowerPoint; Pages, Numbers, Keynote; Docs, Sheets, Slides. Теперь Google представляет новое дополнение к этому набору: приложение под названием Vids, предназначенное для облегчения создания и обмена совместными видеоматериалами как для компаний, так и для частных лиц.

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Google Vids не предназначено для создания кинематографических или эстетически привлекательных фильмов. Его основное назначение - удовлетворение профессиональных потребностей, таких как проведение презентаций, обновление команд или объяснение сложных концепций. Кристина Бер, вице-президент Google по управлению продуктами для приложений для совместной работы Workspace, утверждает, что главная цель - упростить процесс. Руководящий принцип заключается в том, что если пользователь может создать слайд, то он должен быть в состоянии создать видео в Vids, не требуя никаких навыков видеопроизводства.

По первым впечатлениям от Vids кажется, что это преобразование Google Slides в видеоприложение. Пользователи могут собирать ресурсы из "Диска" и других источников и располагать их последовательно. Однако в отличие от вертикального расположения слайдов в Google Slides, в Vids используется горизонтальная временная шкала для монтажа видео. Пользователи могут добавлять закадровый голос или записывать самих себя, а затем редактировать эти элементы для создания конечного видео. Предполагается, что многие из этих видео будут напоминать записанные презентации PowerPoint, звонки на совещания или все более распространенные учебные видеоролики с диктором в небольшом круге в нижнем углу экрана и сопровождающей графикой. Несмотря на то, что ожидается множество рекламных роликов с клип-артом, Vids теоретически позволяет создавать самый разнообразный контент.