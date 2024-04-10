Лидеры США и Японии обсудят модернизацию военного альянса и план создания интегрированной сети ПВО на саммите, который пройдет на этой неделе.

На этой неделе лидеры США и Японии заявят о своей приверженности модернизации военного альянса, конечной целью которого является создание оперативного центра самого значительного оборонного партнерства в Тихоокеанском регионе.

Они также представят план создания интегрированной сети ПВО, которая объединит датчики из Японии, Австралии и США, что позволит каждой стране иметь полное представление о воздушных угрозах в регионе.

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Кроме того, они объявят, что японский астронавт станет первым неамериканцем, который примет участие в лунной миссии НАСА.

Эти заявления входят в ряд тех, которые ожидаются на этой неделе, когда в среду президент Байден примет с государственным визитом премьер-министра Японии Фумио Кисиду. После этого на следующий день состоится беспрецедентный саммит лидеров Японии, США и Филиппин.

Эти саммиты представляют собой последние усилия администрации Байдена по укреплению того, что она называет "решетчатой системой" альянсов и партнерств в регионе, посылая четкий сигнал Китаю. Чтобы подчеркнуть это, Япония и США в воскресенье присоединились к Австралии и Филиппинам в военных учениях в Южно-Китайском море - районе, на который Китай претендует как на часть своей морской территории.

Отношения с Японией заметно углубились, и заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл недавно назвал их "краеугольным камнем нашего взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе".

Однако эти успехи не обошлись без некоторой экономической напряженности. Недавно японские чиновники выразили недовольство тем, что Байден публично выступил против предложения компании Nippon Steel приобрести U.S. Steel за 14,9 миллиарда долларов. Президент заявил, что "жизненно важно", чтобы сокращающийся промышленный гигант оставался под американским контролем.