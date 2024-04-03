Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро и разработать стратегию непрерывного обеспечения помощи Украине независимо от политических изменений в США.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся в среду для обсуждения долгосрочной военной помощи Украине, которая включает в себя предлагаемый пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов) и стратегию обеспечения последовательной помощи Киеву независимо от политических изменений в США.

Эти предложения, выдвинутые генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, направлены на то, чтобы западный альянс играл более активную роль в управлении поставками оружия, боеприпасов и оборудования на Украину в условиях конфликта с Россией.

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Эти планы будут рассмотрены в ходе двухдневной встречи в Брюсселе, которая также приурочена к 75-й годовщине создания НАТО и служит подготовительным мероприятием к саммиту лидеров альянса в Вашингтоне в июле. Эта встреча позволит выяснить, насколько европейские союзники Украины готовы поддержать ее военные действия, тем более что в настоящее время в Конгрессе США рассматривается пакет военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Предложенные планы предполагают, что НАТО возьмет на себя часть обязанностей по координации действий временной коалиции под руководством США, известной как группа Рамштайн. Это отчасти призвано обезопасить от возможного сокращения поддержки со стороны США в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента. До сих пор НАТО в основном оказывала Украине нелетальную помощь, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, в то время как ее члены поставляли оружие на миллиарды долларов в индивидуальном порядке.

Дипломаты выразили растущий консенсус в НАТО относительно того, что настало время создать более устойчивую структуру для оказания военной помощи Украине, и что НАТО является наиболее подходящей структурой для достижения этой цели. Они отметили, что, несмотря на угрозы президента России Владимира Путина о возмездии за различные действия союзников по НАТО - например, поставку танков и других современных систем вооружения, - ответные меры так и не были приняты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который будет присутствовать на встрече в Брюсселе, заявил во вторник в Париже, что НАТО рассматривает инициативы, которые могут потенциально облегчить Украине путь к членству в альянсе.