Зеленский подписал законопроекты, снижающие возраст для прохождения военной службы с 27 до 25 лет и требующие, чтобы лица, получившие освобождение от службы по инвалидности, проходили новое обследование.

Президент Украины Владимир Зеленский принял закон о снижении возраста мобилизации на военную службу с 27 до 25 лет, что, как ожидается, повысит военную мощь Украины в конфликте с Россией.

Эта мера увеличивает число гражданских лиц, которых военные могут призвать на службу в условиях военного положения, действующего с момента начала СВО в феврале 2022 года.

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Законопроект ожидал подписи Зеленского с момента его законодательного утверждения в мае 2023 года, и факторы, повлиявшие на его решение подписать его, остаются неясными. В течение нескольких месяцев парламент обсуждал отдельный законопроект, направленный на общее ужесточение правил призыва.

Кроме того, Зеленский подписал еще один законопроект, обязывающий переосвидетельствовать мужчин, которые ранее получили освобождение от службы в армии по инвалидности.

Он также подписал третий законопроект, направленный на создание онлайн-реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу. Оба эти законопроекта потенциально могут способствовать призыву большего числа комбатантов.

Ряд жестких положений, предложенных в предыдущей версии этого законопроекта, был отменен после протестов общественности.

Украинские войска сталкиваются с трудностями на поле боя, включая нехватку боеприпасов и отказ республиканцев в Конгрессе США в течение нескольких месяцев от важнейшего финансирования, а также неспособность Европейского союза своевременно поставлять обещанные боеприпасы.

Канцелярия президента не стала сразу же афишировать подписание закона о корректировке мобилизационного возраста. Парламент просто обновил запись о законопроекте на своем сайте, указав: "возвращен с подписью президента Украины".