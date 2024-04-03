Землетрясение сопровождалось многочисленными афтершоками, а магнитуда одного из последующих землетрясений составляла 6,5.

В среду рано утром на Тайване произошло сильное землетрясение, приведшее к повреждению строений в одном из городов на юге страны и вызвавшее угрозу цунами, у южных островов Японии.

В малонаселенном городе Хуалиен пятиэтажное здание получило серьезные повреждения: первый этаж обрушился, а остальные строения накренились под углом 45 градусов. В столице Тайбэе со старых и новых офисных зданий была сорвана плитка.

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Железнодорожное сообщение на острове, где проживает 23 миллиона человек, было приостановлено, как и работа метро в Тайбэе. Однако нормальная жизнь в столице была быстро восстановлена: дети пошли в школу, а утренние поездки проходили в обычном режиме.

Тайваньское агентство по мониторингу землетрясений сообщило о магнитуде 7,2, в то время как Геологическая служба США зафиксировала магнитуду 7,4. Землетрясение произошло в 7:58 утра, примерно в 18 километрах к юго-юго-западу от Хуалиена, глубина составила около 35 километров.

Ву Чиен-фу, глава Тайваньского бюро по мониторингу землетрясений, заявил, что последствия землетрясения наблюдались вплоть до Кинмена, острова, контролируемого Тайванем, расположенного у побережья Китая. В течение часа после первого землетрясения в Тайбэе ощущались многочисленные афтершоки.

По данным Геологической службы США, магнитуда одного из последующих землетрясений составила 6,5, а глубина - 11,8 километра.

Японское метеорологическое агентство прогнозировало цунами высотой до 3 метров (9,8 фута) для южной группы японских островов Окинава. Примерно через 15 минут после землетрясения на побережье острова Йонагуни была замечена волна высотой 30 сантиметров. Агентство сообщило, что волны, вероятно, достигли также побережья островов Мияко и Яэяма.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил, что угрозы цунами для Гавайских островов и тихоокеанской территории США Гуам нет.

Землетрясение считается самым сильным на Тайване с тех пор, как в 1999 году оно вызвало масштабные разрушения. Тайвань расположен вдоль Тихоокеанского "Огненного кольца" - серии сейсмических разломов, окружающих Тихий океан, где происходит большинство землетрясений в мире.