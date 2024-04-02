В результате авиаудара по Дамаску погибли семь иранских военнослужащих, включая высокопоставленных офицеров, и было разрушено здание консульства.

Иран пообещал отомстить Израилю, за смертоносный авиаудар по своему посольству в Сирии. Этот инцидент стал необычным прямым столкновением в усиливающемся непрямом конфликте между двумя противниками из-за войны в Газе.

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Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что Израиль "пожалеют о своих действиях", как сообщило контролируемое государством Агентство новостей Исламской Республики.

В результате авиаудара, который был нанесен по Дамаску в конце понедельника, погибли по меньшей мере семь иранских военнослужащих, включая высокопоставленных офицеров, а здание консульства было разрушено, как сообщают государственные СМИ Ирана. Израиль не признал факт нападения, что соответствует его типичной позиции в отношении обвинений в нападении на Иран.

Израиль регулярно наносит удары по связанным с Ираном структурам в Сирии, включая предполагаемые убийства отдельных сотрудников. Однако атака в понедельник вечером стала первым случаем прямого удара по иранскому дипломатическому учреждению. Частота авиаударов возросла после начала в октябре войны с базирующейся в Газе и поддерживаемой Ираном группировкой ХАМАС, которая классифицируется США и Евросоюзом как террористическая организация.

Среди погибших - Мохаммадреза Захеди, высокопоставленный генерал, связанный с Корпусом стражей исламской революции, который ранее командовал его силами "Кудс" в Сирии и Ливане.

Хезболла", ливанское ополчение, которое почти ежедневно наносит ракетные удары по северу Израиля, заявило, что этот удар "не останется безнаказанным, и возмездие противника неминуемо". Задехи охарактеризовали как "верного союзника", который посвятил годы помощи группировке.