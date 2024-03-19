Недавно опубликованный отчет отмечает, что только семь стран и регионов из 134 исследованных соответствуют международным стандартам качества воздуха, установленным ВОЗ

Недавний отчет показал, что только семь из 134 исследованных стран и регионов придерживаются международных стандартов качества воздуха. В их число входят Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия, Маврикий и Новая Зеландия. Они соблюдают установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) предельный уровень содержания PM2.5 - микроскопических частиц, выбрасываемых автотранспортом и промышленными предприятиями.

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Большинство стран не соответствуют этому стандарту. Частицы PM2.5, размер которых меньше ширины человеческого волоса, при вдыхании могут вызывать многочисленные проблемы со здоровьем и даже смерть. Эти данные содержатся в отчете швейцарской организации IQAir, занимающейся вопросами качества воздуха и собирающей данные с более чем 30 000 станций мониторинга по всему миру.

Несмотря на общее улучшение качества воздуха по сравнению с прошлыми столетиями, некоторые районы все еще страдают от опасного уровня загрязнения. В Пакистане, самой загрязненной стране, уровень PM2.5 превышает стандарт ВОЗ более чем в 14 раз. Следующими по уровню загрязнения идут Индия, Таджикистан и Буркина-Фасо.

Даже в благополучных и быстро развивающихся странах прогресс в снижении уровня загрязнения воздуха находится под угрозой. Например, в Канаде, известной одним из самых чистых воздухов в западном мире, в прошлом году был зафиксирован самый высокий уровень PM2.5. Это произошло из-за беспрецедентных лесных пожаров, которые распространили токсичный дым по всей стране и в США.