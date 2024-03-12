Седан performance столь же мощный, как и V12 от AMG несколько лет назад.

После того как в прошлом году был представлен новый Mercedes-Benz E-Class, немецкий автопроизводитель выпустил AMG-вариант. Это новый E53 Hybrid 4Matic+, высокопроизводительный седан с шестицилиндровым двигателем, напористым дизайном и роскошным салоном.

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E53 значительно превосходит своего предшественника по всем параметрам. Он достаточно быстр, чтобы оставить неизгладимое впечатление у владельцев предыдущей модели E63, и достаточно роскошен, чтобы покорить владельцев S-класса. Этот высокопроизводительный автомобиль также доступен в кузове универсал.

В движение автомобиль приводится турбированным 3,0-литровым рядным двигателем "шесть", соединенным с постоянно возбуждаемым E-синхронным агрегатом. Эта комбинация обеспечивает общую мощность 577 лошадиных сил и 553 фунт-фут крутящего момента. С функцией контроля запуска Race Start, которая входит в пакет AMG Dynamic Plus, мощность увеличивается до 603 л.с., позволяя автомобилю разгоняться с 0-62 миль/ч всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 155 миль/ч, но может быть увеличена до 174 миль/ч с пакетом AMG Driver's Package.

Mercedes-Benz утверждает, что E53 Hybrid может разгоняться до 87 миль/ч исключительно на электротяге. Электродвигатель интегрирован в девятиступенчатую коробку передач AMG Speedshift TCT - такой же подход был применен BMW для своего гибрида 550e plug-in.

Батарея автомобиля общей емкостью 28,6 кВт-ч расположена под полом багажника. При подключении к быстрому зарядному устройству постоянного тока мощностью 60 кВт батарея заряжается с 10 до 80 % всего за 20 минут. Автомобиль также оснащен системой рекуперативного торможения, которая позволяет ему полностью останавливаться без необходимости нажимать на тормоза.