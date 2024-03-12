Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил о своем намерении уйти со своего поста после создания временного президентского совета в ответ на международное давление, направленное на смягчение кризиса в Гаити.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри заявил о своем намерении покинуть свой пост, как только будет создан временный президентский совет. Это решение стало ответом на международное давление, направленное на смягчение кризиса в Гаити - стране, которая в настоящее время борется с разгулом бандитизма, что некоторые аналитики приравнивают к гражданской войне низкой интенсивности.

Это заявление было сделано после встречи на Ямайке лидеров стран Карибского бассейна и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые собрались, чтобы в срочном порядке обсудить вопрос о разрешении обостряющегося кризиса на Гаити.

реклама

Основные международные аэропорты Гаити были закрыты. Генри приземлился в Пуэрто-Рико за неделю до этого, после того как ему было отказано во въезде в Доминиканскую Республику из-за отсутствия необходимого плана полета. Доминиканская Республика также закрыла свое воздушное пространство для полетов на Гаити и обратно.

Личность человека или группы, которая выведет Гаити из этого кризиса, остается неясной. Кризис характеризуется тем, что хорошо вооруженные банды совершают нападения на полицейские участки, главный аэропорт и две крупнейшие тюрьмы страны, что привело к освобождению более 4 000 заключенных.

Кризис привел к многочисленным пострадавшим и оставил без крова более 15 000 человек, которые были вынуждены покинуть районы, ставшие мишенью банд. Доступность продуктов питания и воды снижается, так как у торговцев и магазинов, обслуживающих обедневшее население Гаити, заканчиваются запасы. Основной порт Порт-о-Пренса в настоящее время закрыт, из-за чего многочисленные контейнеры с предметами первой необходимости стоят на мели.

В понедельник вечером лидеры стран Карибского бассейна приняли отставку Ариэля Генри с поста премьер-министра Гаити, которая вступит в силу после формирования переходного президентского совета и назначения временного премьера.