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Filcenberg
Нетаньяху: Среди погибших палестинцев по меньшей мере 13 000 являлись бойцами ХАМАС
Нетаньяху заявил, что большая часть батальонов ХАМАС уже ликвидированы, но приостановка наступления позволит им перегруппироваться.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что среди палестинцев, погибших в ходе конфликта Израиля с ХАМАС в секторе Газа, не менее 13 000 были "бойцами". Он пообещал продолжить военную операцию в южной части региона - шаг, который президент США Джо Байден назвал "красной чертой".

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По подсчетам израильтян, за пять месяцев войны, начавшейся после нападения бойцов ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и 253 стали пленниками, в Газе погибли около 31 000 палестинцев. Министерство здравоохранения Газы не делает различий в количестве погибших между мирными жителями и бойцами ХАМАС, но сообщает, что 72% погибших - женщины и дети. ХАМАС отвергает данные Израиля о количестве погибших бойцов, как попытку изобразить "ложные победы".

В интервью немецкой медиакомпании Axel Springer, владельцу Politico, немецкой газеты Bild и телеканала Welt, Нетаньяху заявил, что расширение израильского наступления на Рафах, расположенный на юге Газы, имеет решающее значение для победы над ХАМАС. Газета Bild процитировала его слова о том, что победа близка, и как только начнутся военные действия против оставшихся в Рафахе батальонов ХАМАС, интенсивная фаза конфликта завершится в течение нескольких недель.

Байден и его команда настоятельно рекомендовали Нетаньяху не начинать значительных наступательных действий в Рафахе, пока Израиль не разработает план массовой эвакуации мирных жителей. Более половины 2,3-миллионного населения Газы укрываются в районе Рафаха. На вопрос MSNBC в субботу о том, пересечет ли вторжение в Рафах красную черту, Байден ответил утвердительно, но подчеркнул свою неизменную поддержку Израиля и его обороны.

Politico цитирует Нетаньяху, заявившего в воскресенье, что израильские войска будут наступать на Рафах, добавив, что его "красная линия" - это предотвращение повторения событий 7 октября. По данным Bild, Нетаньяху заявил, что три четверти батальонов ХАМАС были уничтожены и приостановка наступления позволит им перегруппироваться.

#израиль #хамас #нетаньяху
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