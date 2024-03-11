На место происшествия прибыли вооруженные полицейские, которые арестовали мужчину по подозрению в нанесении государственного ущерба.

Автомобилист был задержан после столкновения с главными воротами Букингемского дворца ранним утром в субботу.

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В заявлении полиции подтверждается, что вооруженные офицеры арестовали мужчину по подозрению в нанесении преступного ущерба. Впоследствии мужчина был доставлен в медицинское учреждение. О травмах на тот момент не сообщалось. В настоящее время ведется расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

Происшествие случилось примерно в 2:33 вблизи королевского жилища в Вестминстере, центральный Лондон.

В момент столкновения в Букингемском дворце не было членов королевской семьи.

Очевидец, находившийся неподалеку от дворца, сообщил, что слышал шум прежде чем увидел, как полиция задержала человека.

Другой анонимный свидетель сообщил изданию, что услышал сильный шум и, приглядевшись, заметил, что в Букингемский дворец врезался автомобиль.

Король Карл, чей кабинет находится во дворце, проживает в Кларенс-хаусе, расположенном в нескольких шагах от культового сооружения.